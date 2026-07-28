Не в спирте дело. Кому грозит опасное заболевание печени и как его избежать

Самое частое на сегодняшний день хроническое заболевание печени — неалкогольная жировая болезнь этого органа (НАЖБП). При этом недуге жир избыточно накапливается в клетках у тех, кто не злоупотребляет спиртным. Это связано со сбоями обмена веществ. И при отсутствии лечения может привести к печальным последствиям.
Кто в зоне риска, как распознать заболевание и есть ли возможность излечиться, разбирался vlg.aif.ru.
Кто в зоне риска.
В волгоградском облздраве поясняют: ключевая причина НАЖБП — инсулинорезистентность. При таком состоянии клетки организма становятся нечувствительными к гормону инсулину. Это и приводит к тому, что клетках печени накапливается жир.
В зоне риска люди, которые страдают:
ожирением, особенно абдоминальным, когда окружность талии у мужчин больше 94 сантиметров, а у женщин — больше 80-ти;
сахарным диабетом 2-го типа;
повышенным уровнем холестерина и триглицеридов в крови;
хроническим повышением артериального давления.
Свою роль играют избыток животных жиров и простых углеводов в рационе, таких как сладости и выпечка, а также дефицит клетчатки. Отражается на здоровье и малоподвижный образ жизни. Кроме того, НАЖБП может развиться при приёме некоторых лекарств — глюкокортикоидов, антиаритмических, противоопухолевых. Вызвать неалкогольную жировую болезнь печени могут и вирусные поражения.
Симптомы.
Опасность НАЖБП кроме всего прочего заключается в том, что на ранних стадиях болезнь чаще всего протекает бессимптомно. Случается, что эта патология выявляется, когда пациенту назначают УЗИ органов брюшной полости при подозрении совсем на другие заболевания.
Когда неалкогольная жировая болезнь печени начинает прогрессировать, могут проявиться следующие симптомы:
тупые боли, чувство тяжести или просто дискомфорт в правом подреберье;
быстрая утомляемость и непонятная слабость, снижение работоспособности;
тошнота и расстройство стула, а также метеоризм.
Если заболевание переходит в цирроз печени, у пациента возникают симптомы печеночной недостаточности:
желтушность кожи и белков глаз;
отёки ног;
кожный зуд;
синяки и сосудистые звездочки под кожей.
Стадии НАЖБП.
У неалкогольной жировой болезни печени несколько стадий.
На первой — жировой дистрофии — жир накапливается в клетках печени, не вызывая воспаления. Такая стадия встречается у большинства людей, страдающих НАЖБП.
На второй — неалкогольном стеатогепатите, НАСГ — избыточное накопление жира приводит к воспалению и повреждению клеток печени.
На третьей — фиброзе — повреждённые участки печени заменяются рубцами.
На четвёртой — при циррозе печени — ткани органа необратимо замещаются фиброзной соединительной тканью, структура органа полностью меняется: печень становится плотной и жесткой, она больше не может выполнять свои функции.
Если НАЖБП обнаружить на ранней стадии и вовремя начать лечение, в большинстве случаев неблагоприятных последствий можно избежать, заверяют медики.
Как обнаружить НАЖБП.
Чтобы выявить неалкогольную жировую болезнь печени, врачи осматривают пациента и опрашивают его, выясняя образ жизни и привычки, сообщается на портале «ТакЗдорово». Далее назначаются лабораторные и инструментальные исследования. В их число входят:
общий анализ крови;
биохимический анализ крови с определением печеночных ферментов, билирубина, холестерина, триглицеридов, глюкозы;
в случае необходимости исследуют маркеры фиброза печени и назначают анализы на вирусные гепатиты.
Рекомендуется провести УЗИ органов брюшной полости и специальное исследование, в ходе которого определяется жесткость печеночной ткани. Чтобы подтвердить стеатоза печени, назначается магнитно-резонансная томография органов брюшной полости. Золотым стандартом диагностики является биопсия печени, в ходе которой определяются признаки воспаления и оценивается степень выраженности стеатоза и фиброза.
Можно ли вылечить НАЖБП.
Существуют медикаментозная и немедикаментозная терапии для лечения НАЖБП. Основой является вторая.
Немедикаментозная терапия включает в себя:
умеренные физические нагрузки, в том числе, не менее 150 минут в неделю аэробики и двух-трёхразовые силовые тренировки;
ограничение в рационе сладости и выпечки, сливочного масла и жирного мяса, а также одновременное увеличение клетчатки, цельнозерновых продуктов и рыбы.
отказ от спиртного.
Медикаментозная терапия состоит из:
препаратов для коррекции уровня холестерина и триглицеридов в крови;
витамин Е в качестве антиоксиданта для пациентов с недиабетическим типом, подтвержденным биопсией, без цирроза.
Пациентам с высокой степенью ожирения может быть назначено хирургическое вмешательство, влияющее на размер и работу желудка и кишечника, если при изменении образа жизни и медикаментозной терапии не удалось достичь положительного результата.
В случае развития тяжелого цирроза методом лечения может быть трансплантация печени.
Профилактика.
Основа профилактики НАЖБП — здоровый образ жизни. Рекомендуются:
сбалансированное питание, в котором преобладает растительная пища, нежирные белковые продукты и цельнозерновые крупы;
контроль массы тела и постепенное, но не резкое снижение лишнего веса;
регулярная физическая активность;
отказ от спиртного;
регулярный медосмотр.