Победитель лотереи останется без приза в $1 млн. Как такое возможно

Победитель лотереи Powerball рискует остаться без приза в размере $1 млн, пишет News 4 San Antonio.
Розыгрыш состоялся 2 февраля, а победитель так и не обратился за выигрышем. По правилам лотереи срок, до которого можно получить выигрыш, заканчивается 1 августа.
Победителю нужно обратиться за призом в Техасский лотерейный центр до 17:00 по местному времени 31 июля. При этом обработка заявок, пришедших по почте, может занять до четырех недель.
Мужчина случайно выбросил в мусор выигрышный лотерейный билет.
Ранее стало известно, что житель штата Огайо (США) заявил, что случайно выбросил в мусор билет лотереи Bingo 25 Times 25 («Бинго 25 раз по 25»), который, как выяснилось, оказался выигрышным.
По его словам, он запаниковал, когда осознал, что заветный билет оказался в мусорном баке. Ошибку он понял до того, как мусор вывезли. Счастливчик начался рыться в отходах и нашел в мусоре свой билет. Мужчина выиграл $100 тыс. (более 7,2 млн руб.). После уплаты налогов выплата составила $73 250 (примерно 5,3 млн руб.).
Картину Пикассо разыграли в лотерее.
В лотерею разыграли произведение Пабло Пикассо «Голова женщины» (фр. Tête de femme, 1941). Как отметил внук художника Оливье Видмайер Пикассо, портрет выполнен в фирменном стиле Пикассо.
Победителем лотерее стал 59-летний инженер-программист из Парижа Ари Ходара. Он был выбран случайным образом аукционным домом Christie’s среди участников лотереи.
Всего продали 120 тыс. билетов по цене £100 за штуку. Как отметили организаторы розыгрыша, £1 млн переведут международной сети галерей Opera Gallery, которой сейчас принадлежит картина. Оставшиеся деньги, примерно £11 млн, направят на финансирование исследований болезни Альцгеймера.
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