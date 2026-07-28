Победитель лотереи останется без приза в $1 млн. Как такое возможно

По его словам, он запаниковал, когда осознал, что заветный билет оказался в мусорном баке. Ошибку он понял до того, как мусор вывезли. Счастливчик начался рыться в отходах и нашел в мусоре свой билет. Мужчина выиграл $100 тыс. (более 7,2 млн руб.). После уплаты налогов выплата составила $73 250 (примерно 5,3 млн руб.).