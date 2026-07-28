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Эколог Голубитченко оценил риск появления опасных каракуртов на Кубани

«Черная вдова» на юге России: грозит ли Краснодарскому краю нашествие пауков.

Источник: Комсомольская правда

Из-за глобального потепления опасные пауки-каракурты начали мигрировать в нетипичные для них регионы России. На юге страны уже фиксируются случаи укусов. Однако для Краснодарского края угроза их расселения остается минимальной, рассказал радиостанции «Бизнес ФМ Краснодар» член экологического совета при губернаторе Кубани Вениамин Голубитченко.

По словам эксперта, влажный климат кубанской зимы не подходит для размножения среднеазиатских каракуртов. Заселить они могут лишь северо-восточные районы края в случае дальнейшего изменения климата и опустынивания границ с Калмыкией и Ставропольем.

Голубитченко отметил, что яд каракурта содержит опасный нейротоксин, способный вызвать паралич. Распознать хищника можно по черному блестящему телу с красными или белыми пятнами на брюшке. Чтобы избежать укусов, специалист советует всегда проверять обувь и одежду на природе.