Проект КРТ могут реализовать на земельном участке под многоквартирным домом на улице Краснодонцев

Напомним, в июле 2020 года в квартире на шестом этаже дома произошел взрыв. Здание признали аварийным и расселили. Некоторым жителям выплатили компенсацию, а для остальных пострадавших построили новый дом на улице Героя Васильева в Автозаводском районе. Кстати, снос постройки оценили в 39 млн рублей.