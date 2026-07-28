Проект КРТ могут реализовать на земельном участке под многоквартирным домом на улице Краснодонцев

Варианты по перспективному использованию земельного участка под многоквартирным домом № 17 «А» на улице Краснодонцев в Нижнем Новгороде на данный момент рассматриваются. В том числе — возможность реализации проекта комплексного развития территории, сообщили ИА «Время Н» в департаменте строительства и капитального ремонта.
Напомним, в июле 2020 года в квартире на шестом этаже дома произошел взрыв. Здание признали аварийным и расселили. Некоторым жителям выплатили компенсацию, а для остальных пострадавших построили новый дом на улице Героя Васильева в Автозаводском районе. Кстати, снос постройки оценили в 39 млн рублей.
Ранее сообщалось, что дом № 53 на улице Энгельса в Балахне, на котором появилась трещина, признали аварийным и подлежащим сносу.