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Проект КРТ могут реализовать на земельном участке под многоквартирным домом на улице Краснодонцев

Ранее здание было признано аварийным и требующим сноса.

Варианты по перспективному использованию земельного участка под многоквартирным домом № 17 «А» на улице Краснодонцев в Нижнем Новгороде на данный момент рассматриваются. В том числе — возможность реализации проекта комплексного развития территории, сообщили ИА «Время Н» в департаменте строительства и капитального ремонта.

Напомним, в июле 2020 года в квартире на шестом этаже дома произошел взрыв. Здание признали аварийным и расселили. Некоторым жителям выплатили компенсацию, а для остальных пострадавших построили новый дом на улице Героя Васильева в Автозаводском районе. Кстати, снос постройки оценили в 39 млн рублей.

Ранее сообщалось, что дом № 53 на улице Энгельса в Балахне, на котором появилась трещина, признали аварийным и подлежащим сносу.