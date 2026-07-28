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В Казани врачи удалили у женщины опухоль, которая росла 30 лет

В Казани врачи удалили у женщины шестикилограммовую опухоль, которая росла 30 лет.

Источник: "Российская газета"

О необычном случае сообщает в Максе пресс-служба Республиканской клинической больницы. К ним обратилась 73-летняя жительница Удмуртии, у которой ранее выявили кисту яичника. Об образовании пациентка много лет не подозревала, поскольку у нее был лишний вес. А у гинеколога в последний раз проверялась 30 лет назад. Все это время опухоль росла. И только сбросив вес, женщина поняла — с ней что-то неладно.

Для удаления «тридцатилетней» кисты хирургу-онкологу Станиславу Понуркину и хирургу Ильнуру Гарипову потребовалось 40 минут. Размер образования был 30 на 35 сантиметров.

Ранее казанские врачи удалили огромную опухоль на лице у мужчины из Челябинска. Она располагалась на лицевом нерве и малейшая неточность при операции могла обернуться параличом лица.