В Казани врачи удалили у женщины опухоль, которая росла 30 лет

О необычном случае сообщает в Максе пресс-служба Республиканской клинической больницы. К ним обратилась 73-летняя жительница Удмуртии, у которой ранее выявили кисту яичника. Об образовании пациентка много лет не подозревала, поскольку у нее был лишний вес. А у гинеколога в последний раз проверялась 30 лет назад. Все это время опухоль росла. И только сбросив вес, женщина поняла — с ней что-то неладно.