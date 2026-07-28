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В калининградской больнице спасли 6-летнего мальчика с повреждением мозга после ДТП

Нейрохирурги провели редкую высокотехнологичную операцию.

Источник: Комсомольская правда

В детской областной больнице Калининградской области нейрохирурги спасли 6-летнего мальчика с повреждением мозга после тяжелого ДТП. Состояние ребенка было угрожавшее жизни, врачи провели компрессионную трепанацию черепа с двух сторон — редчайший случай. Об этом рассказали в региональном минздраве.

Отмечается, что особую сложность представлял этап закрытия образовавшихся дефектов. Чтобы сохранить удаленные костные фрагменты и избежать их инфицирования, врачи поместили их подкожно в области бедер ребенка. Кости находились там около 10 дней, до момента, когда отек мозга начал уменьшаться. Затем кости вернули на место, зафиксировав их пластинами.

Впереди — длительный курс реабилитации.

С начала года в отделении нейрохирургии было проведено 55 операций, четыре из которых — высокотехнологичные.