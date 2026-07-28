В калининградской больнице спасли 6-летнего мальчика с повреждением мозга после ДТП

Отмечается, что особую сложность представлял этап закрытия образовавшихся дефектов. Чтобы сохранить удаленные костные фрагменты и избежать их инфицирования, врачи поместили их подкожно в области бедер ребенка. Кости находились там около 10 дней, до момента, когда отек мозга начал уменьшаться. Затем кости вернули на место, зафиксировав их пластинами.