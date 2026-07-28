В Беларуси судили 54 фигурантов дела о мошеннических кол-центрах: приговоры до 11,5 года тюрьмы

Суд признал фигурантов виновными и по совокупности преступлений, учитывая продолжительность участия в мошеннической организации, размер причиненного ущерба, характеристик и принятых мер по возмещению причиненного вреда руководителям преступного сообщества назначили от шести лет до 11,5 года заключения со штрафами от 1000 до 10000 базовых величин (от 45 000 до 450 000 рублей в июле 2026 года). Другие участники приговорены на сроки от трех лет и трех месяцев до 7,5 года лишения свободы и штрафам от 600 до 4000 базовых (от 27 000 до 180 000 рублей).