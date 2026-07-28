В Беларуси судили 54 фигурантов дела о мошеннических кол-центрах: приговоры до 11,5 года тюрьмы

В Минске вынесен приговор 54 участникам по делу о мошеннических кол-центрах, рассказали в Генеральной прокуратуре.
Так, вынесен приговор 15 руководителям и 39 участникам международной преступной организации. Обвиняемые действовали по схеме мошеннических кол-центров в Москве, Бишкеке и Минске.
В течение 2017 — 2024 годов фигуранты звонили гражданам стран СНГ и Евросоюза через IP-телефонию. Жертв они убеждали в возможности получения пассивного дохода путем инвестирования в финансовые проекты, которых на самом деле не существовало. Потом аферисты уговаривали внести деньги на счета, которые были под контролем руководителя их мошеннической группы.
— В большинстве случаев граждане, которым звонили фигуранты, были людьми почтенного возраста и абсолютно некомпетентны в сфере инвестиций, не осознавали всех рисков, — прокомментировали в пресс-службе.
Люди, поверившие в интернет-рекламу и словам лжеброкеров, перечисляли все свои сбережения. В сумме причиненный ущерб превысил два миллиона белорусских рублей.
Суд признал фигурантов виновными и по совокупности преступлений, учитывая продолжительность участия в мошеннической организации, размер причиненного ущерба, характеристик и принятых мер по возмещению причиненного вреда руководителям преступного сообщества назначили от шести лет до 11,5 года заключения со штрафами от 1000 до 10000 базовых величин (от 45 000 до 450 000 рублей в июле 2026 года). Другие участники приговорены на сроки от трех лет и трех месяцев до 7,5 года лишения свободы и штрафам от 600 до 4000 базовых (от 27 000 до 180 000 рублей).
Суд удовлетворил иски потерпевших, взыскав с обвиняемых в счет компенсации материального ущерба свыше 2,2 миллиона рублей и еще 15 тысяч рублей — за моральный вред.
Приговор еще может быть опротестован.
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