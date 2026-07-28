Врач Уланкина назвала признаки обезвоживания, которые многие не замечают

Дефицит жидкости в организме редко возникает резко, обычно он развивается постепенно. Человек может чувствовать лёгкую слабость, снижение работоспособности или общее ухудшение самочувствия, не связывая эти симптомы с режимом питья. Выраженная жажда появляется только тогда, когда организм теряет около 1−2% воды — до этого момента симптомы могут быть неясными, хотя клетки уже испытывают недостаток влаги.