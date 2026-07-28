Врач Уланкина назвала признаки обезвоживания, которые многие не замечают

Внезапное чувство голода после еды может быть признаком обезвоживания, а не недостатка пищи. Об этом рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина в беседе с NEWS.ru. По её словам, дефицит жидкости часто возникает незаметно и долгое время остаётся незамеченным.
Дефицит жидкости в организме редко возникает резко, обычно он развивается постепенно. Человек может чувствовать лёгкую слабость, снижение работоспособности или общее ухудшение самочувствия, не связывая эти симптомы с режимом питья. Выраженная жажда появляется только тогда, когда организм теряет около 1−2% воды — до этого момента симптомы могут быть неясными, хотя клетки уже испытывают недостаток влаги.
Одним из первых признаков обезвоживания может быть упадок сил без видимой причины. Также могут возникать головные боли, которые часто списывают на погодные условия. Есть и менее очевидные симптомы: например, внезапное чувство голода сразу после приёма пищи, которое может быть связано с жаждой.
Ольга Уланкина также отметила что обезвоживание влияет на когнитивные функции. Даже лёгкое обезвоживание может ухудшать концентрацию внимания.
Врач рекомендовала обращать внимание на количество и цвет мочи: светлый оттенок указывает на достаточное потребление жидкости, тогда как тёмный и насыщенный цвет — на необходимость дополнительного питья.
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