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Дуглас Аугусто назвал базу ФК «Краснодар» одной из лучших в мире

Дуглас Аугусто восхитился инфраструктурой ФК «Краснодар».

Источник: ФК "Краснодар"

Бразильский полузащитник ФК «Краснодар» Дуглас Аугусто рассказал о жизни в России и высоко оценил инфраструктуру клуба.

По словам Аугусто, он полностью доволен жизнью в Краснодаре, а условия, созданные в клубе, произвели на него сильное впечатление.

— Мне здесь все нравится. Краснодар — очень приятный город, я доволен своей жизнью. У клуба лучшая инфраструктура, такие масштабы впечатляют. Уверен, подобных футбольных баз вы не найдете нигде в России, а во всем мире таких — единицы, — отметил футболист в интервью «РБ Спорт».

Дуглас Аугусто перешел в «Краснодар» 12 июля 2025 года. За это время бразилец провел 36 матчей, забил пять мячей и стал одним из ключевых игроков команды. Его контракт с «быками» рассчитан до июня 2028 года.