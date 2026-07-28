Дуглас Аугусто назвал базу ФК «Краснодар» одной из лучших в мире

— Мне здесь все нравится. Краснодар — очень приятный город, я доволен своей жизнью. У клуба лучшая инфраструктура, такие масштабы впечатляют. Уверен, подобных футбольных баз вы не найдете нигде в России, а во всем мире таких — единицы, — отметил футболист в интервью «РБ Спорт».