В Орловской и Курской областях ищут подрядчиков для содержания дорог на 425 млн

По условиям контрактов подрядчикам предстоит поддерживать чистоту трасс, устранять ямы, трещины и другие дефекты покрытия, заливать швы, восстанавливать разметку, знаки, ограждения и сигнальные столбики, мыть остановки, павильоны и туалеты. Кроме того, исполнитель будет вести учет трафика, содержать системы видеонаблюдения и метеомониторинга, информировать водителей о состоянии проезда через табло и СМИ, а в случае ДТП — оперативно убирать последствия и восстанавливать покрытие. Работы необходимо вести с 1 сентября по 30 июня 2027 года. Гарантийные сроки на них установлены от полугода до десяти лет. Источник финансирования — федеральный бюджет.