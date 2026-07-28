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В Пионерском 20-летний парень разбил фонари на 55 тыс. и попал под статью о вандализме

Злоумышленника вычислили по камерам «Безопасного города». Теперь ему грозит до трёх месяцев ареста или штраф до 40 тыс. рублей. В Пионерском полицейские раскрыли акт вандализма благодаря системе «Безопасный город». Камеры зафиксировали, как ночью 20-летний местный житель на зоне отдыха по улице Портовой несколько раз ударил руками и ногами…

Источник: Янтарный край

Злоумышленника вычислили по камерам «Безопасного города». Теперь ему грозит до трёх месяцев ареста или штраф до 40 тыс. рублей.

В Пионерском полицейские раскрыли акт вандализма благодаря системе «Безопасный город». Камеры зафиксировали, как ночью 20-летний местный житель на зоне отдыха по улице Портовой несколько раз ударил руками и ногами по двум осветительным торшерам. Муниципальному имуществу причинён ущерб более 55 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ («Вандализм»). Статья предусматривает наказание вплоть до трёх месяцев ареста или штраф до 40 тысяч рублей.