Нефтебазу и сеть заправок выставили на продажу в Нижегородской области

В Нижегородской области выставили на продажу нефтебазу вместе с сетью автозаправочных станций — стоимость актива оценивается в 210 миллионов рублей. Объявление размещено на площадке с бесплатными предложениями.
Сделка предполагает передачу 100% долей ООО «Уреньнефтепродукт». Ключевой объект — нефтебаза в городе Урень (улица Гончарная, 57). В состав имущественного комплекса входит земельный участок площадью 23,3 тысячи квадратных метров, а также административное здание, хранилище нефтепродуктов, склад, железнодорожный тупик и трансформаторная подстанция.
Помимо основного комплекса, в собственность нового владельца перейдут восемь АЗС — они расположены как в населённых пунктах, так и вдоль трасс в Нижегородской и Кировской областях. Продавец подчёркивает, что станции прошли реконструкцию и полностью отвечают актуальным стандартам — как по внешнему виду, так и по функциональности.
По данным автора объявления, ежемесячная чистая прибыль бизнеса достигает 4−5 миллионов рублей. При таком уровне доходности вложения могут окупиться ориентировочно за пять лет.
Ранее УФАС возбудило дело против владельцев сети заправок в Нижегородской области.