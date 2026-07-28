Нефтебазу и сеть заправок выставили на продажу в Нижегородской области

Помимо основного комплекса, в собственность нового владельца перейдут восемь АЗС — они расположены как в населённых пунктах, так и вдоль трасс в Нижегородской и Кировской областях. Продавец подчёркивает, что станции прошли реконструкцию и полностью отвечают актуальным стандартам — как по внешнему виду, так и по функциональности.