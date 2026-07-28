Самые частые схемы мошенников по обману студентов назвал эксперт

Не стоит переходить по ссылкам от незнакомых аккаунтов, бронировать жилье и билеты следует только через официальные сервисы, не надо переводить деньги частным лицам и с осторожностью относиться к предложениям подработки с предоплатой, порекомендовал Ларин. Он также посоветовал использовать отдельную виртуальную карту для онлайн-платежей, включить двухфакторную аутентификацию и никому не сообщать коды подтверждения из смс.