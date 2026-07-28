Сотрудника нижегородской АНО лишили премии из-за махинаций с городовыми

Начальник отдела туристических проектов АНО пытался через суд вернуть 78,7 тыс. рублей премии за IV квартал 2025 года и 87,4 тыс. рублей — по итогам года, которых его лишили за махинации с городовыми. По словам представителя работодателя, сотрудник принимал наличные деньги с городовых за проведение платных экскурсий в рабочее время. Эти деньги он переводил директору АНО, однако на счет организации они не поступали.