Суд приостановил работу казанской компании «Дейли-Фарм»

Специалисты выявили нарушения при обращении с медицинскими отходами, отсутствие обязательного обеззараживания отходов, смешение отходов разных классов, отсутствие схемы обращения с отходами и договоров на их вывоз, а также несоблюдение противоэпидемического и санитарно-дезинфекционного режимов.
Кроме того, проверяющие зафиксировали отсутствие планового и внепланового бактериологического контроля, а также несоблюдение графика профилактических прививок и медицинских осмотров.
В отношении ООО «Дейли-Фарм» составили протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности.
Компания основана в 2011 году и зарегистрирована в Казани. Она работает в сфере здравоохранения и оказывает услуги общей врачебной практики.