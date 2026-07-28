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Суд приостановил работу казанской компании «Дейли-Фарм»

Вахитовский районный суд Казани на 20 суток приостановил деятельность ООО «Дейли-Фарм». Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Татарстану.

Специалисты выявили нарушения при обращении с медицинскими отходами, отсутствие обязательного обеззараживания отходов, смешение отходов разных классов, отсутствие схемы обращения с отходами и договоров на их вывоз, а также несоблюдение противоэпидемического и санитарно-дезинфекционного режимов.

Кроме того, проверяющие зафиксировали отсутствие планового и внепланового бактериологического контроля, а также несоблюдение графика профилактических прививок и медицинских осмотров.

В отношении ООО «Дейли-Фарм» составили протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности.

Компания основана в 2011 году и зарегистрирована в Казани. Она работает в сфере здравоохранения и оказывает услуги общей врачебной практики.

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