Закредитованность бизнеса в Ростовской области превысила 1 трлн рублей

Одновременно банки нарастили объем кредитования предприятий региона. За январь—апрель организациям и индивидуальным предпринимателям было выдано кредитов на 466,5 млрд руб., что на 18,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлено 149,7 млрд руб. кредитов, что на 16,6% превышает показатель годичной давности.