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В Уфе перекроют Восточный выезд

В Уфе 31 июля полностью перекроют Восточный выезд. Об этом сообщили в пресс-службе минтранса Башкирии.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Ограничения введут с 0:00 до 5:00. Также будут закрыты въезды со стороны проспекта Салавата Юлаева, федеральной дороги М-5 «Урал» и возле села Федоровки.

Перекрытия связаны с работами по проведению замены банкетных плит.