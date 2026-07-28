В Уфе перекроют Восточный выезд

Ограничения введут с 0:00 до 5:00. Также будут закрыты въезды со стороны проспекта Салавата Юлаева, федеральной дороги М-5 «Урал» и возле села Федоровки.
Перекрытия связаны с работами по проведению замены банкетных плит.
В Уфе 31 июля полностью перекроют Восточный выезд. Об этом сообщили в пресс-службе минтранса Башкирии.
Ограничения введут с 0:00 до 5:00. Также будут закрыты въезды со стороны проспекта Салавата Юлаева, федеральной дороги М-5 «Урал» и возле села Федоровки.
Перекрытия связаны с работами по проведению замены банкетных плит.