В Прикамье на ближайшие часы объявили штормовое предупреждение

Если стихия застала на улице, от шквального ветра можно укрыться в подземных переходах, подъездах, магазинах. Нельзя прятаться за рекламными щитами, автобусными остановками, деревьями, столбами, возле стен домов, находиться на мостах, путепроводах, эстакадах, в местах хранения легковоспламеняющихся и ядовитых веществ, на крышах и чердаках, а также стоять под линиями электропередач, прикасаться к металлическим оградам и заборам.