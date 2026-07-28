Нижегородское «Торпедо» расторгло контракт с нападающим Алексеем Кручининым

Нижегородское «Торпедо» объявило в своём канале в мессенджере MAX о расторжении контракта с нападающим Алексеем Кручининым по соглашению сторон.
Алексею Кручинину 35 лет. За нижегородское «Торпедо» он выступал с сезона 2022/2023. В прошлом сезоне форвард провел за автозаводцев 47 матчей, в которых забросил восемь шайб и сделал 23 результативных передачи.
«Мы говорим спасибо нападающему за его опыт, эмоции и вклад в общие успехи. Желаем удачи на дальнейшем хоккейном и жизненном пути», — заявили в нижегородском «Торпедо».
Ранее сообщалось, что нижегородское «Торпедо» переедет на новую арену после завершения всех проверок.