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Нижегородское «Торпедо» расторгло контракт с нападающим Алексеем Кручининым

Контракт расторгнут по соглашению сторон.

Источник: Время

Нижегородское «Торпедо» объявило в своём канале в мессенджере MAX о расторжении контракта с нападающим Алексеем Кручининым по соглашению сторон.

Алексею Кручинину 35 лет. За нижегородское «Торпедо» он выступал с сезона 2022/2023. В прошлом сезоне форвард провел за автозаводцев 47 матчей, в которых забросил восемь шайб и сделал 23 результативных передачи.

«Мы говорим спасибо нападающему за его опыт, эмоции и вклад в общие успехи. Желаем удачи на дальнейшем хоккейном и жизненном пути», — заявили в нижегородском «Торпедо».

Ранее сообщалось, что нижегородское «Торпедо» переедет на новую арену после завершения всех проверок.