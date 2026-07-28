Суд обязал вернуть Калининградскому морскому торговому порту проданную недвижимость

Суд согласился с доводами истца о том, что сделки были совершены в период, когда деятельность порта, по версии КМТП, фактически контролировалась депутатом Госдумы Андреем Колесником и связанными с ним лицами. Как следует из решения суда, в рассматриваемый период Колесник владел 28,5% акций предприятия и занимал должность директора порта.