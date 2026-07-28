Суд обязал вернуть Калининградскому морскому торговому порту проданную недвижимость

Арбитражный суд Калининградской области удовлетворил иск АО «Калининградский морской торговый порт» к ООО «Эридан» и признал недействительными 22 договора купли-продажи недвижимости, заключенные с 2011 по 2021 год. Суд обязал компанию вернуть порту имущество, полученное по этим сделкам, пишет «Коммерсант».
Речь идёт о десятках объектов на улицах Портовой и Суворова в Калининграде. В их числе — земельные участки общей площадью почти четыре гектара, склады, холодильники, гаражи, мастерские, объекты автотранспортного хозяйства, трансформаторная подстанция, машинные отделения и погрузо-разгрузочные площадки.
Суд согласился с доводами истца о том, что сделки были совершены в период, когда деятельность порта, по версии КМТП, фактически контролировалась депутатом Госдумы Андреем Колесником и связанными с ним лицами. Как следует из решения суда, в рассматриваемый период Колесник владел 28,5% акций предприятия и занимал должность директора порта.
После избрания депутатом Госдумы в 2011 году, говорится в судебном акте, управление портом осуществлялось через доверенных лиц. В их числе суд указал супругу депутата Марину Лысенко, тещу Надежду Лысенко и помощника Александра Корнюшина.
В марте 2023 года Арбитражный суд Калининградской области по иску Генпрокуратуры наложил арест на 46,5% акций КМТП. Бумаги изъяли в пользу государства. В июле 2023 года было изъято еще 51,75% акций КМТП. В декабре 2025 года КМТП переходил под управление транспортной группы «Феско».
В мае 2026 года Госкорпорация «Росатом» стала единственным владельцем Калининградского морского торгового порта.