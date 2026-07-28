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Украинские переселенцы отметили День крещения Руси в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл — РИА Новости. Украинские переселенцы отметили в храме Симферополя День крещения Руси, который отмечается во вторник, сообщил РИА Новости руководитель крымского центра поддержки украинских переселенцев международного движения «Другая Украина» Олег Бондаренко.

Источник: Церковь Державной иконы Божией Матери Симферополя

«Переселенцы целыми семьями посетили храм Державной иконы Божией Матери, где настоятель храма совершил праздничный молебен», — сказал Бондаренко.

По его словам, украинские переселенцы помнят об общей истории России и Украины, а крещение Руси, которое отмечается 28 июля, как раз является одним из таких символом.

«Этот день напоминает нам о том, что русские, украинцы и белорусы — это родственные народы, связанные тысячелетней историей. Хочется верить, что духовное единство, которое формировалось веками, поможет нам сохранить человечность, взаимопонимание и уважение друг к другу, несмотря ни на что» — сказал Бондаренко.

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