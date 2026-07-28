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Аксенов призвал власти оперативно реагировать на проблемы людей

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл — РИА Новости Крым. Жители Крыма с пониманием относятся к сложившейся в регионе ситуации и доверяют властям, а задача последних — оперативно реагировать на то, что особенно волнует людей. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам рабочей поездки в Судак.

Источник: Соцсети главы РК Сергея Аксенова

«Понимаю, как тяжело сейчас нашим гражданам. Еще раз подчеркну: даже самый сложный вопрос можно решить, если руководители на местах подходят к делу лично», — сказал Аксенов.

Он подчеркнул, что регулярно выезжает в города и районы Крыма, внимательно читает все обращения крымчан и реагирует на них.

«Важно поддерживать на высоком уровне коммуникацию, не терять связь с жителями. Люди должны четко понимать, куда обратиться за помощью, кому позвонить, а если нет связи — как найти ответственного по своему вопросу», — добавил глава Крыма.

По его словам, важно сейчас сохранить доверие, взаимное уважение и готовность поддержать друг друга.

Глава Крыма ранее заявил, что из-за атак ВСУ на инфраструктуру Крыма ситуация в некоторых районах полуострова остается сложной.

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