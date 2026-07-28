Аксенов призвал власти оперативно реагировать на проблемы людей

«Понимаю, как тяжело сейчас нашим гражданам. Еще раз подчеркну: даже самый сложный вопрос можно решить, если руководители на местах подходят к делу лично», — сказал Аксенов.
Он подчеркнул, что регулярно выезжает в города и районы Крыма, внимательно читает все обращения крымчан и реагирует на них.
«Важно поддерживать на высоком уровне коммуникацию, не терять связь с жителями. Люди должны четко понимать, куда обратиться за помощью, кому позвонить, а если нет связи — как найти ответственного по своему вопросу», — добавил глава Крыма.
По его словам, важно сейчас сохранить доверие, взаимное уважение и готовность поддержать друг друга.
Глава Крыма ранее заявил, что из-за атак ВСУ на инфраструктуру Крыма ситуация в некоторых районах полуострова остается сложной.