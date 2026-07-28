В Верхней Пышме представили грузовик ГАЗ-42, работающий на дровах

В настоящее время в России сохранилось несколько единиц таких машин. Однако только экземпляр из Верхней Пышмы находится на ходу, имеет полнокомплектное подкапотное оборудование и газогенератор. Его реставрация заняла 10 лет. Во время презентации сотрудники музея разожгли газогенератор, запустили двигатель и продемонстрировали, как грузовик самостоятельно проехал несколько кругов по открытой площадке.