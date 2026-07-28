Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Больше половины туристов, приезжающих в Калининградскую область, выбирают квартиры вместо отелей

Ночь в таком жилье обходится в среднем в 4,6 тысячи рублей.

Источник: Клопс.ru

Туристы, приезжающие в Калининградскую область без программы, выбирают для жилья квартиры и апартаменты более чем в 60% случаев. Об этом, ссылаясь на анализ бронирований за первое полугодие, специалисты «Островка» и «Островка B2B» сообщили во вторник, 28 июля.

Среди тех, кто планирует поездку через турагентства, такой вариант выбирает каждый третий. В целом по России число заказов на квартиры и апартаменты за год выросло на 10%, тогда как спрос на гостиницы почти не изменился.

Одна ночь в съёмном жилье стоит в среднем 4,6 тысячи рублей. Номер в трёхзвёздочном отеле обойдётся примерно в 5,8 тысячи, в четырёхзвёздочном — в 9 тысяч. Наличие кухни позволяет дополнительно сэкономить на еде.

До 35% бронирований квартир и апартаментов приходится на семьи с детьми. Такое жильё привлекает их большей площадью, несколькими спальными местами и возможностью поселиться сразу всей компанией. По словам экспертов, выбор посуточной аренды связан и с нехваткой гостиничных номеров в высокий сезон. За последний год число доступных вариантов этого формата увеличилось на 52%.

Калининград вошёл в десятку городов, где россияне чаще всего бронировали жильё в июле.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше