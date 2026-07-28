Больше половины туристов, приезжающих в Калининградскую область, выбирают квартиры вместо отелей

Туристы, приезжающие в Калининградскую область без программы, выбирают для жилья квартиры и апартаменты более чем в 60% случаев. Об этом, ссылаясь на анализ бронирований за первое полугодие, специалисты «Островка» и «Островка B2B» сообщили во вторник, 28 июля.
Среди тех, кто планирует поездку через турагентства, такой вариант выбирает каждый третий. В целом по России число заказов на квартиры и апартаменты за год выросло на 10%, тогда как спрос на гостиницы почти не изменился.
Одна ночь в съёмном жилье стоит в среднем 4,6 тысячи рублей. Номер в трёхзвёздочном отеле обойдётся примерно в 5,8 тысячи, в четырёхзвёздочном — в 9 тысяч. Наличие кухни позволяет дополнительно сэкономить на еде.
До 35% бронирований квартир и апартаментов приходится на семьи с детьми. Такое жильё привлекает их большей площадью, несколькими спальными местами и возможностью поселиться сразу всей компанией. По словам экспертов, выбор посуточной аренды связан и с нехваткой гостиничных номеров в высокий сезон. За последний год число доступных вариантов этого формата увеличилось на 52%.
Калининград вошёл в десятку городов, где россияне чаще всего бронировали жильё в июле.