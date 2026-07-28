Калининградские врачи спасли ребёнка с тяжёлыми травмами после ДТП

«Благодаря слаженной работе команды удалось не только стабилизировать состояние пациента, но и максимально сохранить анатомическую целостность черепа. Сейчас пациент продолжает лечение. Впереди — длительный и многоэтапный курс реабилитации. Однако главное уже сделано: операция дала ему шанс на жизнь и дальнейшее восстановление», — отметил главный врач Александр Маляров.