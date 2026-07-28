Калининградские врачи спасли ребёнка с тяжёлыми травмами после ДТП. Шестилетний мальчик поступил в детскую областную больницу с повреждениями мозга и массивным отёком. Об этом сообщили в телеграм-канале регионального Минздрава.
Мальчика привезли в больницу после тяжёлой аварии. Состояние угрожало жизни пациента, поэтому врачи решили провести компрессионную трепанацию черепа с двух сторон. Подобные вмешательства выполняют только в крайних случаях.
В ходе операции нам пришлось удалить значительную часть костных фрагментов с обеих сторон черепа, чтобы снизить внутричерепное давление и предотвратить необратимые последствия, — рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Никита Степанченко.
Особую сложность представлял этап закрытия дефектов на черепе. Для сохранения костных фрагментов врачи аккуратно поместили их в области бёдер пациента. Кости находились там около десяти дней. После того, как отёк мозга начал уменьшаться, фрагменты извлекли и вернули на место, зафиксировав пластинами.
«Благодаря слаженной работе команды удалось не только стабилизировать состояние пациента, но и максимально сохранить анатомическую целостность черепа. Сейчас пациент продолжает лечение. Впереди — длительный и многоэтапный курс реабилитации. Однако главное уже сделано: операция дала ему шанс на жизнь и дальнейшее восстановление», — отметил главный врач Александр Маляров.