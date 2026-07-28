Евгений Люлин рассказал о пятилетнем сотрудничестве Нижегородской и Гродненской областей

В преддверии V Съезда малых городов Нижегородской области и Гродненской области (Беларусь), который пройдёт с 13 по 15 августа в Дивеевском округе, спикер Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин провёл пресс‑конференцию для российских и белорусских журналистов, сообщили в пресс‑службе регионального Заксобрания.
Евгений Люлин рассказал о программе съезда, подвёл итоги пятилетнего сотрудничества регионов и обозначил перспективы развития межпарламентских и экономических связей в рамках Союзного государства. На мероприятие ожидается делегация из Беларуси более чем в 120 человек, включая представителей предприятий, организаций и органов власти; работа пройдёт в четырёх тематических секциях, посвящённых кадровому обеспечению местного самоуправления, привлечению молодых специалистов в АПК, кадровой политике в культуре и туризме, а также роли молодёжи в сохранении историко‑культурного наследия.
Кураторами секций выступят профильные министры правительства Нижегородской области и председатели профильных комитетов Законодательного Собрания; запланированы выезды в соседние муниципалитеты, посещение предприятий и круглые столы. Люлин отметил, что съезды малых городов за пять лет стали форумами народной дипломатии и инструментом интеграции регионов и муниципалитетов двух стран; практику высоко оценили на Форуме регионов Беларуси и России.
По словам спикера, Беларусь занимает третье место среди внешнеторговых партнёров Нижегородской области: в 2025 году товарооборот увеличился на 5%, более 80 нижегородских предприятий сотрудничают с белорусскими коллегами в машиностроении, станкостроении, судостроении и химии, а продукция МТЗ составляет свыше 70% парка сельхозтехники региона. Также Люлин подчеркнул успехи в молодёжной политике: обмены школьников, аграрные уроки с участием белорусских учёных, совместная разработка стандартов для молодёжных парламентов и проект «Цифровая звезда» по оцифровке памятников.
«Съезды малых городов — это модель, которую можно внедрять в любом регионе Союзного государства. Они помогают устанавливать крепкие деловые связи, но главное — эти встречи дают возможность общаться напрямую. Не в высоких кабинетах, а на местах, “на земле” формируются связи — деловые, культурные, дружеские. Укрепляя взаимодействие во всех сферах, наращивая сотрудничество, мы сможем преодолеть все трудности и добиться успешного развития наших регионов, наших народов и нашего общего Союзного государства», — отметил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.