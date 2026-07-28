Евгений Люлин рассказал о пятилетнем сотрудничестве Нижегородской и Гродненской областей

Евгений Люлин рассказал о программе съезда, подвёл итоги пятилетнего сотрудничества регионов и обозначил перспективы развития межпарламентских и экономических связей в рамках Союзного государства. На мероприятие ожидается делегация из Беларуси более чем в 120 человек, включая представителей предприятий, организаций и органов власти; работа пройдёт в четырёх тематических секциях, посвящённых кадровому обеспечению местного самоуправления, привлечению молодых специалистов в АПК, кадровой политике в культуре и туризме, а также роли молодёжи в сохранении историко‑культурного наследия.