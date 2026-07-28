В Самаре ищут перевозчиков на автобусные маршруты № 48д и № 203

Для маршрута № 48д требуется 15 автобусов малого класса, которые будут работать с 6:00 до 22:00 с интервалом 5−20 минут. Для маршрута № 203 нужно 18 машин малого класса. График движения такой же, с 6:00 до 22:00, интервал составит 10−20 минут. Победители конкурса будут определены после завершения приема заявок.