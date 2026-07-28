Два водителя погибли при столкновении фур на трассе в Волгоградской области

Два водителя погибли в результате столкновения и последующего пожара двух грузовиков на трассе в Дубовском районе Волгоградской области. Авария произошла в 13:50 сегодня, 28 июля 2026 года, на 607 километре федеральной автодороги Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград». Волгоградские медики констатировали смерть участников ДТП на месте.