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Два водителя погибли при столкновении фур на трассе в Волгоградской области

Страшная авария произошла в Дубовском районе.

Два водителя погибли в результате столкновения и последующего пожара двух грузовиков на трассе в Дубовском районе Волгоградской области. Авария произошла в 13:50 сегодня, 28 июля 2026 года, на 607 километре федеральной автодороги Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград». Волгоградские медики констатировали смерть участников ДТП на месте.

По предварительной информации полиции, водитель грузовой автомашины «Вольво» выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. Там он совершил столкновение с грузовиком «Ситрак», который двигался навстречу. Удар был такой силы, что оба транспортных средства сразу загорелись.

В результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя от полученных травм скончались на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи.

В настоящий момент на месте аварии продолжают работать экипажи ДПС и следственно-оперативная группа. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Водителям, планирующим поездки по федеральной трассе Р-228 в сторону Дубовского района, рекомендуется быть предельно внимательными и учитывать возможные ограничения движения из-за работы следственной группы на месте трагедии.

Ранее сообщалось о жесткой аварии на ростовской трассе под Волгоградом.