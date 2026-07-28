Два водителя погибли при столкновении фур на трассе в Волгоградской области

Два водителя погибли в результате столкновения и последующего пожара двух грузовиков на трассе в Дубовском районе Волгоградской области. Авария произошла в 13:50 сегодня, 28 июля 2026 года, на 607 километре федеральной автодороги Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград». Волгоградские медики констатировали смерть участников ДТП на месте.
По предварительной информации полиции, водитель грузовой автомашины «Вольво» выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. Там он совершил столкновение с грузовиком «Ситрак», который двигался навстречу. Удар был такой силы, что оба транспортных средства сразу загорелись.
В результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя от полученных травм скончались на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи.
В настоящий момент на месте аварии продолжают работать экипажи ДПС и следственно-оперативная группа. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Водителям, планирующим поездки по федеральной трассе Р-228 в сторону Дубовского района, рекомендуется быть предельно внимательными и учитывать возможные ограничения движения из-за работы следственной группы на месте трагедии.
Ранее сообщалось о жесткой аварии на ростовской трассе под Волгоградом.