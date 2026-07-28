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Дом ведущих ученых РФЯЦ-ВНИИЭФ выставили на аукцион в Нижегородской области

Здание имеет статус культурного наследия регионального значения.

Источник: Комсомольская правда

Дом ведущих ученых РФЯЦ-ВНИИЭФ выставлен на торги на улице Давиденко в Сарове. Соответствующий документ размещен на сайте Министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области.

Зданию присвоен статус объекта культурного наследия регионального значения. С 1947 по 1989 год там проживали ведущие ученые Павел Михайлович Зернов, Анатолий Сергеевич Александров, Борис Глебович Музруков и Евгений Аркадьевич Негин.

Дом имеет два этажа (один подземный) и общую площадь 270,8 квадратных метра. После эксплуатации предыдущим собственником дом нуждается в реставрационных работах. Подать заявку на аукцион можно до 27 августа, начальная цена — 279 тысяч рублей. Торги запланированы на 31 августа.