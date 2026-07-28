В Сочи полиция изъяла более 450 литров нелегального алкоголя

В Адлере алкоголь продавали без документов, в Хосте — незаконно в овощном магазине. В Центральном районе попался нестационарный объект, работающий с нарушениями.
Лидером в ходе рейда по объемам нелегальной продукции стал Лазаревский район. Сразу две торговые точки — на улице Лазарева и в переулке Рыбацком — попали в поле зрения правоохранителей. Здесь изъято сразу 240 литров спиртного сомнительного происхождения.
Итогом масштабного рейда стало изъятие 453 литров нелегального алкоголя. Вся продукция отправлена на экспертизу, а в отношении нарушителей возбуждены административные дела.