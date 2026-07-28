Премьер Испании оценил текущую обстановку с пожарами в стране

«Мы начинаем видеть свет в конце тоннеля в нашей борьбе с природными пожарами», — цитируют Санчеса европейские СМИ.
Глава правительства пообещал не ослаблять усилий. Санчес добавил, что для стабилизации обстановки будут задействованы все ресурсы, чтобы все очаги возгорания были потушены. При этом он предупредил, что Испании еще «предстоит пережить сложные дни и часы».
Днем ранее министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка оценил динамику последних часов как «достаточно положительную».
Огонь уже уничтожил более 150 тыс. гектаров леса. За последние дни свыше 170 тыс. человек были вынуждены покинуть дома или ограничить передвижение. Во вторник власти сообщили, что ситуация близ Мадрида улучшилась, хотя полностью взять пожар под контроль пока не удалось.
Ранее стало известно, что Испания и другие государства Европы потеряли доступ к российским вертолетам Ка-32 для борьбы с лесными пожарами. Причина — ограничения, введенные против Москвы. Санкции блокируют возможность приобретать запчасти и проводить техническое обслуживание вертолетов.