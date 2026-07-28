Премьер Испании оценил текущую обстановку с пожарами в стране

Глава правительства пообещал не ослаблять усилий. Санчес добавил, что для стабилизации обстановки будут задействованы все ресурсы, чтобы все очаги возгорания были потушены. При этом он предупредил, что Испании еще «предстоит пережить сложные дни и часы».