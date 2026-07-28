Матвиенко заявила о сокращении числа абортов в России

По итогам прошлого года в 18 регионах выросла рождаемость, также увеличивается число многодетных семей, добавила она. «За прошедший год, что особенно радует, в два раза выросло число студенческих семей, и половина из них уже — это семьи с детьми. Это отклик на те меры поддержки, которые были разработаны министерством науки и высшего образования, и те меры, которые высшие учебные заведения создали для студенческих семей с детьми», — сказала политик.