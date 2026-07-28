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Матвиенко заявила о сокращении числа абортов в России

Матвиенко: число абортов в России за два года сократилось почти на 12 процентов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Число абортов в России за два года сократилось почти на 12%, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Устойчиво в последние два года идет снижение количества абортов… почти 12% за два года. Самый положительный результат в Вологодской области — число абортов сократилось на 45%. Это в результате также тех мер, которые принимает руководство региона», — отметила политик.

Кроме того, снижается количество социальных сирот, сказала сенатор. «В прошлом году на 17% снизилось число социальных сирот», — уточнила политик.

По ее словам, на 25% сократилось количество детей, чьи родители либо были лишены, либо ограничены в родительских правах. Уменьшилось количество детей в детских домах.

Матвиенко отметила, что атмосфера в обществе по отношению к семье, к детям, к семейным ценностям меняется в лучшую сторону.

По итогам прошлого года в 18 регионах выросла рождаемость, также увеличивается число многодетных семей, добавила она. «За прошедший год, что особенно радует, в два раза выросло число студенческих семей, и половина из них уже — это семьи с детьми. Это отклик на те меры поддержки, которые были разработаны министерством науки и высшего образования, и те меры, которые высшие учебные заведения создали для студенческих семей с детьми», — сказала политик.

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