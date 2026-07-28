Экс-сотрудник нижегородского центра туризма проиграл суд за премию

Сотрудник АНО «Центр международного и межрегионального сотрудничества по поддержке и развитию побратимских связей и туризма» Евгений Кульков проиграл суд, в котором требовал вернуть себе премию за 2025 год. Об этом сообщается на сайте Нижегородского районного суда.
Мужчина обратился в суд, чтобы получить 78,7 тысячи рублей премии за четвертый квартал и 87,4 тысячи рублей по итогам года. Свои требования он объяснил тем, что из всех сотрудников денежное вознаграждение не получил только он, посчитав это дискриминацией.
Однако представители организации сообщили, что Кулькова лишили премии за нарушения. В ходе проверки выяснилось, что он брал у городовых наличные за платные экскурсии в рабочее время. Собранные деньги он передавал директору, но на счета организации они так и не попадали. Сам Кульков не отрицал этого факта.
В суде также отметили, что даже если деньги передавались руководителю, сотрудник сам несет ответственность за свои действия и должен был отказаться от участия в этой схеме.
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