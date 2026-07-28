Экс-сотрудник нижегородского центра туризма проиграл суд за премию

Однако представители организации сообщили, что Кулькова лишили премии за нарушения. В ходе проверки выяснилось, что он брал у городовых наличные за платные экскурсии в рабочее время. Собранные деньги он передавал директору, но на счета организации они так и не попадали. Сам Кульков не отрицал этого факта.