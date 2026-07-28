Более 150 экспонатов представили на выставке моделей поездов в Нижнем

В Нижнем Новгороде открылась выставка «Железнодорожная модель»: представлено свыше 150 экспонатов. Торжественное открытие прошло 28 июля в Центральном дворце культуры железнодорожников, сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.
Выставка приурочена к 175‑летию первой российской магистрали Санкт‑Петербург — Москва. Организатор — Всероссийское общество любителей железных дорог. Среди гостей — начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский и председатель общества Алексей Вульфов.
Посетители увидят модели локомотивов и вагонов, действующий макет железной дороги из 48 модулей, фотовыставку «Красота русского паровоза», а также работы воспитанников Детских железных дорог. Особый интерес представляют восстановленные паровозы серии 9П № 18430 и Ьвн № 9773 — их разместили у мемориала «Бронепоезд “Козьма Минин”».
В программе недели — демонстрации макетов, встречи с мастерами и мастер‑класс макетчиков. Выставка работает 28 июля с 14:00 до 18:00, с 29 июля по 2 августа — с 10:00 до 18:00. Вход свободный.