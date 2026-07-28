В ФКР пообещали провести ремонт арки у виллы Мель «на добровольных началах»

В Фонде капремонта Калининградской области сообщили, что подрядчики ФКР готовы на добровольных началах отремонтировать арку у виллы Мель. Соответствующий комментарий представитель Фонда опубликовал в социальных сетях «Нового Калининграда».
«“Человек, который совершил ошибку и не исправил её, совершил ещё одну ошибку” (Конфуций). Так бывает и с организациями. К сожалению, недавно мы не предоставили развернутого ответа по вопросу восстановления арки возле виллы Мель на Чапаева, 17. Это стало поводом для справедливого негодования со стороны жителей региона. Восстановить арку в прошлый период не удалось по ряду причин. Фонд разработал документацию, по которой возможно произвести восстановление. Проведение отдельного аукциона и выбор подрядчика именно на эти работы невозможны, потому что это будет являться нецелевым использованием средств. Однако мы нашли выход. Подрядные организации, которые работают с Фондом, готовы безвозмездно предоставить материалы: брус и доски. Черепицу мы используем ту, которая хранится на паллетах с момента демонтажа. На добровольных началах будут привлечены и специалисты, работающие с Фондом, нам будет приятно получить “авторский надзор” от жителей региона», — заявили представители Фонда.
Восстановить арку в ФКР пообещали в период фасадных работ.
«Мы заранее проинформируем инициативную группу о сроках, чтобы вместе сделать это хорошее и важное дело. Спасибо за понимание и бескомпромиссную любовь к региону! Вместе мы сможем всё!», — добавили в пресс-службе.
Напомним, что ранее Фонд капитального ремонта Калининградской области отказался ремонтировать фахверковую арку перед виллой Мель на улице Чапаева (дом № 17). После того, как калининградцы поинтересовались, когда закончится ремонт виллы и когда на место вернут деревянную конструкцию арки (ее демонтировали при личном участии главы регионального минстроя Сергея Черномаза и увезли в депозитарий, который обрушился осенью 2025 года), в Фонде дали развернутый комментарий (арку в нем назвали «навесом»).
«В 2024 году в процессе выполнения капремонта сняли штукатурку и обнаружили под ней декоративные элементы. Чтобы их сохранить, потребовалась корректировка проектной документации. Дом является объектом культурного наследия. Сейчас ведётся поиск подрядной организации на строительно-монтажные работы по фасаду. Ранее конкурс прошел в октябре 2025 года, в феврале, мае, июне и в середине июля 2026 года. Но ни один из них не состоялся из-за отсутствия заявок. Следующий аукцион запланирован на август. Собственники смогут узнать результаты ориентировочно в сентябре при обращении на электронную почту Фонда: info@fkr39.ru. Навес на Чапаева, 17, не входит в работы по капремонту. Собственникам необходимо самостоятельно принять решение о его ремонте», — пояснили в ФКР.