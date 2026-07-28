В ФКР пообещали провести ремонт арки у виллы Мель «на добровольных началах»

«“Человек, который совершил ошибку и не исправил её, совершил ещё одну ошибку” (Конфуций). Так бывает и с организациями. К сожалению, недавно мы не предоставили развернутого ответа по вопросу восстановления арки возле виллы Мель на Чапаева, 17. Это стало поводом для справедливого негодования со стороны жителей региона. Восстановить арку в прошлый период не удалось по ряду причин. Фонд разработал документацию, по которой возможно произвести восстановление. Проведение отдельного аукциона и выбор подрядчика именно на эти работы невозможны, потому что это будет являться нецелевым использованием средств. Однако мы нашли выход. Подрядные организации, которые работают с Фондом, готовы безвозмездно предоставить материалы: брус и доски. Черепицу мы используем ту, которая хранится на паллетах с момента демонтажа. На добровольных началах будут привлечены и специалисты, работающие с Фондом, нам будет приятно получить “авторский надзор” от жителей региона», — заявили представители Фонда.