В Нижегородской области поймали страуса, бродившего по округе

Страус обосновался на огороде в деревне Глазково. Ветеринарные специалисты Борского района не раз выезжали на место, чтобы поймать птицу, но столкнулись с трудностями: у службы нет специальных средств для ее отлова, а это создает риск травм для сотрудников. Поэтому действовать приходилось с особой осторожностью.