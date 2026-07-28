В Нижегородской области поймали страуса, бродившего по округе

В Борском районе Нижегородской области завершилась необычная история со страусом: экзотическая птица, несколько дней свободно бродившая по окрестностям, теперь находится на территории частного подворья. Владелец страуса подтвердил, что намерен его забрать, рассказали сайту Pravda-nn.ru в комитете ветеринарии региона.
Страус обосновался на огороде в деревне Глазково. Ветеринарные специалисты Борского района не раз выезжали на место, чтобы поймать птицу, но столкнулись с трудностями: у службы нет специальных средств для ее отлова, а это создает риск травм для сотрудников. Поэтому действовать приходилось с особой осторожностью.
Сейчас птицу удалось изолировать, она находится в одном из частных хозяйств. Комитет ветеринарии напомнил, что по российскому законодательству страус считается имуществом собственника. Соответственно, только владелец вправе решать, как дальше содержать птицу — оставить у себя, передать другим лицам или отправить в зоопарк.
Ранее в соцсетях жители района делились наблюдениями за блуждающим страусом и выдвигали предположения, будто хозяин отказался от питомца. Однако эта информация не получила официального подтверждения, а в комитете заверили, что владелец известен и не намерен расставаться с птицей.