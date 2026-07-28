Липецкая полиция задержала мужчину, обстрелявшего автомобиль с детьми

«То, что произошло на объездной ЛТЗ, иначе как вопиющим случаем назвать нельзя. Стрелять по автомобилю, в котором находятся люди, в том числе дети, — это преступление, которому нет и не может быть оправдания. Это переходит все границы», — отметил глава города и добавил, что переживает за ребенка и его родителей.