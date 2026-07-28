В Калининградской области изъяли через суд шесть объектов культурного наследия

В качестве одного из последних примеров она привела усадьбу Рихтера в Правдинске. По словам чиновницы, в течение года собственнику выдавались предостережения и предписания, однако противоаварийные работы проведены не были, а здание продолжало разрушаться. После этого служба обратилась в суд.