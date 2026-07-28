В Калининградской области изъяли через суд шесть объектов культурного наследия

В Калининградской области на сегодняшний день через суд изъяли у собственников шесть объектов культурного наследия. Об этом во вторник, 28 июля, на пресс-конференции в региональном информационном центре ТАСС сообщила заместитель руководителя Службы государственной охраны объектов культурного наследия региона Мария Страхова.
По ее словам, изъятие является крайней мерой воздействия на владельцев памятников, которые не исполняют охранные обязательства и допускают дальнейшее разрушение объектов.
«Сегодня мы считали, уже шесть объектов у нас таких на счету. То есть это, наверное, крайняя мера — лишение права собственности», — сказала Страхова.
В качестве одного из последних примеров она привела усадьбу Рихтера в Правдинске. По словам чиновницы, в течение года собственнику выдавались предостережения и предписания, однако противоаварийные работы проведены не были, а здание продолжало разрушаться. После этого служба обратилась в суд.
Руководитель службы Евгений Маслов отметил, что Калининградская область является лидером среди российских регионов по числу изъятых объектов культурного наследия.
Первым таким объектом стал так называемый «дом звездного неба» на Курортном проспекте в Зеленоградске. По словам Маслова, объект удалось изъять у иностранного гражданина, после чего у здания появился новый собственник. Также процедура применяется в отношении фахверковых складов в поселке Железнодорожный и ряда других памятников.
По словам Маслова, несмотря на возможность изъятия, служба старается сначала добиваться исполнения обязательств другими способами — через профилактические мероприятия, предписания и административные меры.