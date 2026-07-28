Луна подскажет: опубликован календарь дачника на август в Волгограде

Лунный календарь дачника на август 2026 года опубликовал РИАЦ. Волгоградцам рассказали о самых удачных и неблагоприятных днях месяца для посадок и других работ.
Наиболее эффективны для земледелия числа — 2, 6, 7, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 и 29 августа.
Отложить дела нужно 3-го и 12-го — это неблагоприятные дни. Остальные даты — нейтральные.
Удобрения лучше вносить 2, 18, 19, 20, 23, 24, 25 и 29 августа. Собирать урожай и семена — 6-го, 7-го и 10-го.
Вплотную заняться борьбой с болезнями и вредителями рекомендуется 6, 7, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 и 25 августа. Обрезкой веток и побегов — 10-го, 21-го и 22-го. Для пересадки и пикировки растений, а также заготовок и укоренения черенков хорошо подойдёт 15 августа.
Рыхлить почву, окучивать растения, перекапывать землю, и выполнять другие работы у корневой следует 23, 24 и 25 августа. Пропалывать и прореживать — 23, 24, 25, 26 и 27 августа.
Ранее эксперт Екатерина Богданова рассказала vlg.aif.ru, чем заняться на даче в последние дни июля.