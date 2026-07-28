Луна подскажет: опубликован календарь дачника на август в Волгограде

Вплотную заняться борьбой с болезнями и вредителями рекомендуется 6, 7, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 и 25 августа. Обрезкой веток и побегов — 10-го, 21-го и 22-го. Для пересадки и пикировки растений, а также заготовок и укоренения черенков хорошо подойдёт 15 августа.