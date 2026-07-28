В Волгоградской области в ДТП с грузовиками погибли два человека

«Водитель, управляя грузовой автомашиной Volvo, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с грузовой автомашиной Sitrak, двигавшейся навстречу, вследствие чего произошло возгорание транспортных средств», — говорится в сообщении регионального главка полиции в канале на платформе «Макс».