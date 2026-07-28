В Волгоградской области в ДТП с грузовиками погибли два человека

ВОЛГОГРАД, 28 июл — РИА Новости. Две грузовые машины столкнулись и загорелись в Дубовском районе Волгоградской области во вторник, оба водителя погибли, сообщили в ГУМВД России по региону.
По данным полиции, ДТП произошло во вторник днем на 607-м километре трассы Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград.
«Водитель, управляя грузовой автомашиной Volvo, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с грузовой автомашиной Sitrak, двигавшейся навстречу, вследствие чего произошло возгорание транспортных средств», — говорится в сообщении регионального главка полиции в канале на платформе «Макс».
Там уточнили, что оба водителя от полученных травм скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи.