«Каскадёры», «Трава у дома» и другие легендарные хиты: группа «Земляне» выступит в Калининграде

Сегодня «Земляне» продолжают активно гастролировать, собирая полные залы. В концертной программе прозвучат как новые композиции, так и песни, ставшие классикой отечественной сцены. Музыканты не боятся экспериментировать, однако неизменно сохраняют фирменное звучание, благодаря которому их узнают уже несколько поколений слушателей.