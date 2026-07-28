«Каскадёры», «Трава у дома» и другие легендарные хиты: группа «Земляне» выступит в Калининграде

В калининградском театре эстрады в воскресенье, 29 ноября, состоится концерт легендарной группы «Земляне». Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.
«Земляне» стали одним из первых отечественных коллективов, официально назвавших себя рок-группой. За годы творчества ансамбль выпустил миллионы пластинок, а его песни вошли в золотой фонд российской рок-музыки. Только тираж изданий фирмы «Мелодия» превысил 15 миллионов экземпляров.
Коллектив неоднократно подтверждал свой статус одной из самых ярких рок-групп страны. Так, юбилейный концерт, посвящённый 30-летию «Землян», прошёл в Государственном Кремлёвском дворце с участием всемирно известных музыкантов из Uriah Heep, Deep Purple, Nazareth, Black Sabbath, Smokie, Yes и других культовых коллективов.
Сегодня «Земляне» продолжают активно гастролировать, собирая полные залы. В концертной программе прозвучат как новые композиции, так и песни, ставшие классикой отечественной сцены. Музыканты не боятся экспериментировать, однако неизменно сохраняют фирменное звучание, благодаря которому их узнают уже несколько поколений слушателей.
«Есть песни модные, а есть вечные. Вот весь материал группы “Земляне” — вечный. Его пели тогда и поют сейчас, несмотря на стремительно меняющийся мир», — говорят музыканты.
Со сцены прозвучат самые известные хиты коллектива: «Трава у дома», «Каскадёры», «Красный конь», «Прости, Земля», «Поверь в мечту», «Маленький кораблик», «Путь домой», «Взлётная полоса» и другие композиции.
Начало в 19:00. Билеты без наценки покупайте на «Клопс Афише».