Поток Персеиды и лунное затмение смогут увидеть жители Кубани в августе

По его словам, в ближайшем месяце любителей астрономии ждут сразу несколько интересных событий. Главным доступным событием станет пик метеорного потока Персеиды. Он придется на ночь с 12 на 13 августа. По прогнозам, в это время можно будет увидеть до 100 метеоров в час. Лучшие условия для наблюдения — вдали от огней населенных пунктов. А утром 28 августа можно будет увидеть лунное затмение в полутеневой фазе.