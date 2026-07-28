Поток Персеиды и лунное затмение смогут увидеть жители Кубани в августе. Об этом «Краснодарским известиям» рассказал основатель астроклуба Андрей Коршиков.
По его словам, в ближайшем месяце любителей астрономии ждут сразу несколько интересных событий. Главным доступным событием станет пик метеорного потока Персеиды. Он придется на ночь с 12 на 13 августа. По прогнозам, в это время можно будет увидеть до 100 метеоров в час. Лучшие условия для наблюдения — вдали от огней населенных пунктов. А утром 28 августа можно будет увидеть лунное затмение в полутеневой фазе.
Кроме того, к концу августа жители Краснодарского края смогут наблюдать сразу несколько планет. После захода Солнца на западе будет заметна Венера. После 21:00 на востоке появится Сатурн, после полуночи станет виден Марс, а перед рассветом — Юпитер. Все четыре планеты можно будет рассмотреть без телескопа.