В Орле открыли храм в честь небесного покровителя Росгвардии

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в начале июля бывший глава правительства РФ Сергей Степашин посетил Орел в статусе председателя международной общественной организации «Императорское православное палестинское общество» (ИППО). Господин Степашин принял участие в церемонии открытия памятного знака на территории храма Иверской иконы Божией Матери, а также возложил цветы к мемориальной доске в память о председателях и почетных членах ИППО на городском вокзале.