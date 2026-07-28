Постоянные финансовые проблемы в жизни ускоряют старение мозга

Отдельно исследователи обратили внимание на три группы людей, у которых эта связь проявлялась сильнее всего: мужчины, люди с трудным детством и носители особого гена, повышающего риск болезни Альцгеймера. Например, мужчины с постоянными финансовыми трудностями в 53 года намного хуже решали тесты чем женщины в той же ситуации. Это может объясняться тем, что такие мужчины чаще курят и злоупотребляют алкоголем, а также сильнее переживают из-за денег, поскольку в своем поколении именно они на протяжении всей жизни были главными кормильцами в семье.