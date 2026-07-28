Постоянные финансовые проблемы в жизни ускоряют старение мозга

Ученые из Университетского колледжа Лондона выяснили, что финансовые трудности ускоряют старение мозга. Об этом сообщает портал Medical Xpress со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в журнале Innovation in Aging.
В исследовании изучили данные 2759 жителей Великобритании, которые на протяжении всей жизни заполняли анкеты в рамках Национального исследования здоровья и развития, которое также называют Британским когортным исследованием 1946 года.
В рамках этого проекта исследователи на протяжении всей жизни собирают данные о людях, родившихся в Англии, Шотландии и Уэльсе в течение одной недели в 1946 году. Сегодня это самое продолжительное в мире непрерывное исследование одного поколения людей — в 2026 году его участникам исполнилось 80 лет.
Ученые решили проверить, как финансовое положение человека в молодости и зрелом возрасте отражается на здоровье его мозга в более позднем возрасте. Оказалось, что люди, которые постоянно испытывали нехватку денег, хуже проходили тесты на память и скорость мышления уже к 53 годам.
Некоторые участники прошли МРТ мозга. Выяснилось, что у людей в возрасте 69−71 года, которые долго испытывали финансовые трудности, мозг оказался в еще более плачевном состоянии: объем их мозговой ткани заметно уменьшился, а желудочки расширились, что говорит о патологическом процессе.
Желудочки — это система сообщающихся между собой полостей в головном мозге, заполненных спинномозговой жидкостью (ликвором). Они играют важную роль в защите мозга, поддержании внутричерепного давления и циркуляции питательных веществ.
Отдельно исследователи обратили внимание на три группы людей, у которых эта связь проявлялась сильнее всего: мужчины, люди с трудным детством и носители особого гена, повышающего риск болезни Альцгеймера. Например, мужчины с постоянными финансовыми трудностями в 53 года намного хуже решали тесты чем женщины в той же ситуации. Это может объясняться тем, что такие мужчины чаще курят и злоупотребляют алкоголем, а также сильнее переживают из-за денег, поскольку в своем поколении именно они на протяжении всей жизни были главными кормильцами в семье.
Таким образом, можно выделить два механизма, которые связывают бедность и старение мозга:
Первый — это хронический стресс, который вызывает воспаление в организме, а воспаление, в свою очередь, ускоряет старение мозга.
Второй механизм связан с тем, что постоянные мысли о нехватке денег отнимают у мозга ресурсы, которые в норме уходили бы на другие задачи, из-за чего человеку становится сложнее концентрироваться и запоминать информацию.
В каком возрасте появляются первые признаки старения.
Ранее доцент кафедры клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней ИКМ имени Склифосовского Сеченовского университета Светлана Рыкова заявила, что человек начинает стареть в возрасте 25 лет. На скорость этого процесса влияют факторы внешней среды и образа жизни.
«С одной стороны, современная наука знает о возможности дожить до 120 лет, а с другой — процессы старения на клеточном уровне запускаются уже около 25 лет», — отметила Рыкова.
Врач подчеркнула, что именно с этого возраста начинают закладываться основы тех хронических неинфекционных заболеваний, таких как проблемы с сердечно-сосудистой системой, диабет или ожирение, которые проявляются после 40 лет. По словам Рыковой, существует несколько ключевых факторов, которые напрямую влияют на качество и продолжительность жизни. Среди них — физическая активность, сбалансированное питание, гармония труда и отдыха, а также гигиена сна, которая критически важна для сохранения когнитивных функций человека.
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