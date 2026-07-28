Снимавшая порчу за 150 000 рублей белоруска получила шесть лет колонии

Правоохранители установили, что все эти «проклятья» сулила белоруске другая жительница Быхова. Фигурантка с декабря 2024 по сентябрь 2025 года прибегала к психологическим манипуляциям и вводила в заблуждение доверчивых граждан. Мошенница выдумывала различного рода «венцы безбрачия» и порч, чтобы потом за деньги проводить фиктивные обряды по снятию проклятий и уверять жертв, что они смогут вернуть долги.