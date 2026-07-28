Снимавшая порчу за 150 000 рублей белоруска получила шесть лет колонии

Жительница Быхова под видом снятия порчи и венца безбрачия выманила у земляков 150 тысяч белорусский рублей. Что решил суд, рассказали в прокуратуре Могилевской области.
Ранее «Комсомолка» писала, что в Быхове женщина продала квартиру матери и набрала кредитов, чтобы снять родовое проклятие, потому, что верила — «три порчи, три гроба ей будет».
Правоохранители установили, что все эти «проклятья» сулила белоруске другая жительница Быхова. Фигурантка с декабря 2024 по сентябрь 2025 года прибегала к психологическим манипуляциям и вводила в заблуждение доверчивых граждан. Мошенница выдумывала различного рода «венцы безбрачия» и порч, чтобы потом за деньги проводить фиктивные обряды по снятию проклятий и уверять жертв, что они смогут вернуть долги.
Своими манипуляциям обвиняемая обманула пять горожан, которые отдали мнимой ясновидящей в сумме более 150 тысяч рублей.
Суд признал фигурантку виновной в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 209 Уголовного кодекса Беларуси) и приговорил к шести годам исправительной колонии в условиях общего режима и штрафу 200 базовых величин (9000 рублей в июле 2026 года).
Обвиняемая свою вину не признала, с приговором не согласилась и подавала апелляционную жалобу. Однако апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Могилевского областного суда приговор суда первой инстанции был оставлен без изменений.
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