В Пионерском 20-летний парень решил подраться с фонарями «Круга здоровья», но сам оказался на земле

В Пионерском 20-летний местный житель несколько раз ударил руками и ногами фонари, установленные на парковой набережной «Круг здоровья». Об этом пресс-служба регионального УМВД пишет в своей группе во «ВКонтакте» во вторник, 28 июля.
Ночной погром на улице Портовой попал на камеры «Безопасного города». По данным полиции, парень повредил два торшера, причинив городу ущерб более чем на 55 тысяч рублей. Силовики вычислили дебошира, ему вменяют ч. 1 ст. 214 УК РФ («Вандализм»).
Парковую набережную «Круг здоровья» в Пионерском открыли в апреле 2025 года. Проект победил в VI Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. На территории оборудовали спортивные и детские площадки, а также зоны для активного и спокойного отдыха.