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Тренерский штаб «Пармы» пополнил экс-игрок сборной России

БК «Бетсити Парма» объявил о вхождении в тренерский штаб Максима Григорьева. Он стал ассистентом главного тренера. Господин Григорьев в прошлом атакующий защитник, экс-игрок сборной России и пермского баскетбольного клуба. Об этом сообщает пресс-служба «Пармы». В 2024 году он начал тренерскую карьеру в команде БАРС-РГЭУ — сначала как играющий тренер, а затем продолжил её как главный. В феврале 2026 года присоединился к БК «Металлург» в качестве помощника главного тренера. В БК «Бетсити Парма» тренер будет отвечать за скаутинг.

БК «Бетсити Парма» объявил о вхождении в тренерский штаб Максима Григорьева. Он стал ассистентом главного тренера. Господин Григорьев в прошлом атакующий защитник, экс-игрок сборной России и пермского баскетбольного клуба. Об этом сообщает пресс-служба «Пармы». В 2024 году он начал тренерскую карьеру в команде БАРС-РГЭУ — сначала как играющий тренер, а затем продолжил её как главный. В феврале 2026 года присоединился к БК «Металлург» в качестве помощника главного тренера. В БК «Бетсити Парма» тренер будет отвечать за скаутинг.

В мае 2026 года «Парма» расторгла контракт с тренером-скаутом Сергеем Жармухамедовым по обоюдному согласию сторон.