Жуткие кадры ДТП с двумя бензовозами под Волгоградом показала полиция

На федеральной трассе под Волгоградом два человека погибли в результате жуткого лобового столкновения двух бензовозов. Все произошло около 14 часов дня в Дубовском районе недалеко от Ерзовки. По предварительным данным, водитель «Вольво» вылетел на встречку и лоб в лоб столкнулся с бензовозом «Ситрак». Обе машины сразу после столкновения загорелись, трассу перекрыли.