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Жуткие кадры ДТП с двумя бензовозами под Волгоградом показала полиция

Два водителя погибли в столкновении бензовозов на трассе в Волгоградской области.

Источник: Комсомольская правда

На федеральной трассе под Волгоградом два человека погибли в результате жуткого лобового столкновения двух бензовозов. Все произошло около 14 часов дня в Дубовском районе недалеко от Ерзовки. По предварительным данным, водитель «Вольво» вылетел на встречку и лоб в лоб столкнулся с бензовозом «Ситрак». Обе машины сразу после столкновения загорелись, трассу перекрыли.

— В результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя от полученных травм скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи. В настоящий момент на месте работают экипажи ДПС, следственно-оперативная группа, — прокомментировали в ГУ МВД по Волгоградской области.

Оба грузовика сгорели, водители погибли. ГУ МВД по Волгоградской области.

На трассе скопилась большая пробка, начинающаяся уже на выезде из Волгограда. Обстоятельства случившегося уточняются.