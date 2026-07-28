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В самарских школах предложили ввести уроки этики и культуры речи

В школах Самары могут появиться факультативные уроки этики.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре хотят добавить в школьную программу уроки этики, эстетики и культуры речи. По словам заместителя секретаря Общественной палаты РФ Владислава Гриба, эти компетенции играют фундаментальную роль в становлении подрастающего поколения. Инициативу уже обсуждают педагоги и психологи, об этом сообщает «BFM Кубань».

«Ребята плохо справляются с официальным общением и с трудом формулируют мысли в переписке с преподавателем. Лучше вводить факультативные уроки по развитию коммуникации в 6−7 классах, так не вырастет нагрузка, а творческие технологии помогут школьникам», — говорится в сообщении.

Владислав Гриб считает, что в школьной программе мало внимания уделяют этическому и эстетическому воспитанию, и предлагает интегрировать в учебный процесс занятия по этике с учетом существующей системы оценок за поведение. Аналитический психолог напомнила о советском предмете «Этика и психология семейной жизни» 80-х годов: он комплексно охватывал культуру речи, этику, эстетику, психологию и половое воспитание, такой подход был бы полезен и сегодня. Инициатива пока на стадии обсуждения.