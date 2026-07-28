В самарских школах предложили ввести уроки этики и культуры речи

Владислав Гриб считает, что в школьной программе мало внимания уделяют этическому и эстетическому воспитанию, и предлагает интегрировать в учебный процесс занятия по этике с учетом существующей системы оценок за поведение. Аналитический психолог напомнила о советском предмете «Этика и психология семейной жизни» 80-х годов: он комплексно охватывал культуру речи, этику, эстетику, психологию и половое воспитание, такой подход был бы полезен и сегодня. Инициатива пока на стадии обсуждения.