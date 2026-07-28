Гороскоп на 29 июля: Девам стоит обратить внимание на своё здоровье

♎Весы: У Весов день будет насыщен эмоциональными и социальными событиями. Вы можете стать посредником в конфликте между друзьями или коллегами — ваша способность видеть разные стороны ситуации поможет найти компромисс. В отношениях с партнером вас ждет момент, когда потребуется проявить гибкость: кто-то из вас должен пойти на уступки, чтобы сохранить гармонию. В профессиональной сфере вас ждет прилив энергии, который лучше направить на завершение старых задач, а не на новые начинания. Финансовые вопросы окажутся стабильными, но крупные вложения лучше отложить до более ясной ситуации. Вечером вас может потянуть на творчество — возможно, вы захотите посетить выставку или театр, где получите вдохновение. Главное — не игнорируйте свои потребности, даже если вам кажется, что сейчас время думать о других.